Axel Zwingenberger: "Ich denke in Melodien, die spontan entstehen"

Sein erstes Boogie-Woogie-Konzert spielte er 1973. Seither hat Axel Zwingenberger mehr als 4000 Auftritte weltweit gegeben. Ein Gespräch über die Passion für rollende Rhythmen, Freiheit und Züge.

Sie haben im vorigen Jahr Ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit Ihrem Bruder Torsten gefeiert – ein halbes Jahrhundert Boogie-Woogie und Blues. Welche Gefühle kommen da in Ihnen hoch?

Axel Zwingenberger: Freude, etwas Stolz und auch Verwunderung, dass es so lange anhält – meine Begeisterung für die Musik und ebenso die des Publikums!

Haben Sie eine allererste prägende musikalische Erinnerung in Ihrem Leben?

Ich erinnere mich, dass ich sehr gerne als kleines Kind Schallplatten meiner Großmutter mit Mozart und Ähnlichem gehört habe. Und ich habe ihr auf dem Klavier etwas vorimprovisiert, mit großem Spaß, aber ohne Können.

Sie haben mit sechs Jahren ganz klassisch auf dem Klavier begonnen und mit 17 Jahren den Boogie-Woogie für sich entdeckt. Was genau war es damals, das den Boogie-Woogie-Funken auf Sie überspringen hat lassen?

Ich war fasziniert von der Kraft, dem Drive und den interessanten Klängen des Boogie-Woogie. Ich wusste nicht, dass man so Klavier spielen kann! Ich wollte von Stund’ an lernen, das zu spielen. Damals gab es praktisch niemanden, der das so toll machte wie die Künstler, die ich auf den alten Schellack-Platten hörte: Pete Johnson, Meade Lux Lewis und Albert Ammons. Ich habe daraufhin sofort die Klassik sausen lassen und war vor Ablauf von vier bis sechs Stunden pro Tag nicht mehr vom Klavier wegzubekommen – das hatte ich vorher noch nicht erlebt.

Was war für Sie, der die klassische Klavierschule durchlaufen hat, am Anfang die größte Herausforderung beim Boogie-Woogie-Spielen?

Die klassische Klavierschule bewirkt, dass man nicht mehr frei aus sich selbst heraus spielen kann, sondern nur Eingelerntes. Die Herausforderung ist, diese Blockade zu durchbrechen. Das ist mir gelungen, nachdem ich eine der alten Platten zehnmal hintereinander gehört hatte und dachte: Ach was, spiel einfach los! Und es gab keine Noten, ich musste alles mühsam heraushören und auf die Tastatur bringen. Im Wesentlichen ist das heute auch noch so, es gibt kaum brauchbare Notentexte. Außerdem muss man ein Gefühl für den Swing in den rollenden Rhythmen entwickeln, ohne den die Musik nicht lebt. Rhythmus und Improvisation stehen im klassischen Sinne ganz hinten und beim Boogie-Woogie ganz vorne.

Was kann der Boogie-Woogie vielleicht einen klassischen Pianisten lehren und ihm mit auf den Weg geben?

Die Erkenntnis, dass es noch andere Facetten der Musik gibt als nur offiziell abgesegnete Perfektion. Die lebt nämlich nicht wirklich! Ich genieße die Freiheit, meinen eigenen Stil in dieser Musikform zu spielen, und jeder Tag bringt neue Klänge. Ich finde das erfüllender, als Ausgelutschtes weiterzulutschen.

Sie haben einmal gesagt, Boogie-Woogie-Spielen sei "im Grunde genommen so etwas wie das Erzählen einer Geschichte". Wie finden Sie Ihre Geschichten, wie beginnen Sie, mit einem Groove, einer Melodie, einem Gefühl …?

Mit all diesem. Der Groove trägt mich dabei, ich denke in Melodien, die spontan entstehen und entweder gleich wieder vergehen oder von mir festgehalten und während des Spiels weiterentwickelt und abgewandelt werden. Gefühl ist dabei die Grundlage, die Musik drückt die Stimmung aus – oder ist ein Gegenmittel, wenn man eine Stimmung loswerden möchte.

Sie haben noch eine Leidenschaft, die Sie auch in Ihrem Buch "Vom Zauber der Züge" festgehalten haben: Sie fotografieren seit Ihrer Kindheit Dampfloks – lange bevor Sie den "Honky Tonk Train Blues" kannten. War es schon damals das Rhythmische der Loks, das Sie magisch angezogen hat?

Es war das gesamte Erscheinungsbild, wie diese Maschinen über die Gleise toben wie Drachen, und der Rhythmus unterstreicht die Wirkung noch. Als ich dann die treibenden Bässe des Boogie-Woogie hörte, war klar, das ist genau die Musik dazu – und die Musik für mich. Keine neue Erkenntnis, die ersten Boogies dienten dazu, Züge nachzuempfinden.

Seit Ihren Anfängen in den 70er Jahren werden die Boogie-Woogie-Pianisten immer mehr. Wie blicken Sie in die Zukunft des Boogie-Woogie, was würden Sie sich für Ihre Musik wünschen?

Der Boogie-Woogie hat eine urwüchsige Kraft, die bis heute unvermindert wirkt. Ich treffe immer wieder junge Leute, die sich dieser Musik verschreiben. Nicht alle werden dabeibleiben, aber jeder nimmt etwas davon mit: Lebensfreude, ein besonderes Gefühl für Rhythmus, für die Melancholie ebenso wie die Fröhlichkeit des Blues, auf dem alles basiert. Das ist attraktiv wie eh und je. Mich freut es sehr, dass sich die Gemeinde der Boogie-Ausübenden stetig vergrößert, das sichert das Weiterbestehen dieser wunderbaren Ausdruckswelt. Und das ist das Beste, was man sich dafür wünschen kann.

Sie werden im kommenden Jahr 70. Wie oder wohin soll der Zug Ihres Lebens weiterfahren, haben Sie einen besonderen Wunsch zum Runden?

Von mir aus kann es gerne so weitergehen wie bisher!

Weitere Stars of Boogie Woogie in Traun:

Daniel Ecklbauer aus Traun geriet als Siebenjähriger in den Bann des Boogie-Woogie. Der Träger der Kulturmedaille der Stadt Traun (2016) spielt am 25. Jänner auch auf dem Ball des Kaufmännischen Vereins ins Linz.

Daniel Ecklbauer Bild: Matthias Hauer

Christoph Steinbach (46), genannt "Boogie Wolf", aus Kitzbühel entdeckte nach sechs klassischen Klavierjahren als 16-Jähriger den Boogie-Woogie. Der gelernte Instrumentenbauer tourt mit seiner Band "The Boogie Boosters".

Christoph Steinbach Bild: Christoph Steinbach



Martin Pyrker (70) aus Wien spielte zunächst Schlagzeug und wechselte mit 17 Jahren zum Klavier. Mit Axel Zwingenberger und H.G. Möller veröffentlichte er die erste österreichische Boogie-Woogie-Schallplatte "Boogie Woogie Session ‘76".

Sabine Pyrker (38) aus Wels begleitete ihren Vater schon als 13-Jährige auf dem Schlagzeug, das sie später in Wien und Linz bei Leonhard Schmidinger studierte. Von 2009 bis 2017 spielte sie in Martin Grubingers Ensemble.

Martin und Tochter Sabine Pyrker Bild: Jazz Festival Wels

Infos: 15. 11., Spinnerei 20 Uhr, Karten: 07229 / 62032, kulturpark.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper