"Ich bin stolz wie eine Kuh mit sieben Eutern"

"Harry Potter und der Stein der Weisen" von J. K. Rowling hat sie 1998 zum Lesen verführt, gestern wurde die niederländische Autorin Marieke Lucas Rijneveld für ihren Debütroman "The Discomfort of Evening" (deutscher Titel: "Was man sät", Suhrkamp) mit dem seit 2005 vergebenen "International Booker Prize" ausgezeichnet. Wegen des Preises sei sie "stolz wie eine Kuh mit sieben Eutern", sagte die Schriftstellerin in einer ersten Reaktion per Videobotschaft. Mit 29 Jahren ist Rijneveld die jüngste Autorin, die je die hohe Auszeichnung bekommen hat.

Damit ging Daniel Kehlmann, der mit "Tyll" ebenfalls für die Shortlist der besten sechs ins Englische übersetzten Romane nominiert gewesen war, leer aus. "Rijnevelds Buch ist eine sanfte und tiefgehende Beschwörung einer Kindheit, die gefangen ist zwischen Schande und Erlösung", teilte die Jury mit, die 124 übersetzte Bücher aus 30 Sprachen gelesen hatte.

Neben Rijneveld und Kehlmann waren Shokoofeh Azar (Iran), Gabriela Cabezon Camara (Argentinien), Fernanda Melchor (Mexiko) und Yoko Ogawa (Japan) nominiert gewesen. Die Auszeichnung ist mit 50.000 britischen Pfund (56.000 Euro) dotiert, die Autorin und die Übersetzerin Michele Hutchison erhalten jeweils die Hälfte.

Rijneveld stellt mit ihrem autobiografisch grundierten Buch in der Atmosphäre einer calvinistischen Familie innerste Gewissheiten in Frage und schickt ihre Heldin, die zehnjährige Jas – genannt Jacke, weil sie ihre Jacke auch drinnen nicht ausziehen möchte – auf eine Reise ins Niemandsland zwischen Kindheit und Erwachsensein. Ausschlaggebend dafür ist der Unfalltod ihres Bruders Matthies zwei Tage vor Weihnachten. Jas verliert sich in Spiele, weil sie die Liebe der Eltern vermisst und doch deren Verschwinden fürchtet. Der Glaube kann nicht helfen, im Gegenteil. Für die Familie ist Matthies’ Tod eine Strafe Gottes, und jeder Einzelne fühlt sich auf seine Weise verantwortlich.

Für die Eltern zu schwer

Rijneveld spricht im Plural von sich, wie viele Transgender-Personen. Sie – wir bleiben aus Gründen der Lesefreundlichkeit beim weiblichen Singular – hat ihre Kindheit als Mädchen erlebt, heute versteht sie sich als Mann. Als sie drei war, kam ihr zwölfjähriger Bruder ums Leben, weil er auf dem Schulweg von einem Busfahrer übersehen worden war. Rijneveld: "Meine Eltern haben das Buch bis heute nicht gelesen, es ist zu schwer für sie – auch deshalb, weil ich nicht die Tochter geworden bin, zu der sie mich erziehen wollten." (pg)

Marieke Lucas Rijneveld: "Was man sät", Roman, Suhrkamp, 317 Seiten, 22,90 Euro.