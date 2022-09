Einen Herzenswunsch, ihre Leidenschaft und "persönlichste Show" nennt Monika Ballwein ihren Abend "Ballwein celebrates The Beatles" am 1. 10. im Kulturpark Traun (mehr rechts). "Weil mich die Beatles schon seit meiner Kindheit begleiten", sagt die Sängerin, die solo und in Bands singt, eine eigene Akademie für Stimm- und Gesangstraining führt und Gesangstalente coacht – etwa für TV-Formate wie "Starmania" im ORF.