Alles, was Thomas Stipsits derzeit angreift, scheint zu Gold zu werden. Die Kabaretts des 37-Jährigen sind ausverkauft, sein erster Krimi "Die Kopftuchmafia" war 2019 der zweitmeistgelesene Roman in Österreich, sein Film "Love Machine" (ORF-Premiere am Freitag) im gleichen Jahr mit 140.000 Zusehern der meistbesuchte Kinofilm.