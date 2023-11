"Ich bin mit den männlichen Kollegen sehr gut ausgekommen – mit fast allen"

Wir sprechen heute in Oberösterreich in der Kunst nicht von Webereien, sondern von Textilkunst. Die Disziplin dazu heißt an der Linzer Kunstuni auch längst nicht mehr so, sondern aufgrund ihrer kreativen Öffnung "Textil Kunst Design". Die Ursache für diese Aufwertung ist sie: Marga Persson, die den Zweig maßgeblich als erste Frau mit Professur (von 1992 bis 2011) an der Kunstuni prägte.