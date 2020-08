Medizin, Multikultur und Musik prägen die Solos des Wiener Kabarettisten Omar Sarsam ("Was gibt es Neues?"). Mit "Herzalarm" tourt er bald durchs Land (mehr in der Box). Wie Kinderzungen an Glaswänden, das Thema Karenz und Corona-Fallzahlen seinen Puls in die Höhe treiben, verriet er was ist los?.