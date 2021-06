Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Wolfgang Riebniger in Wiener Strafgefängnissen verbracht. Dort hat der heute 72-Jährige Jugendliche, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren, unterrichtet. Jetzt wurde das Berufsleben Riebnigers, der seine Kindheit in Stadl-Paura verbracht hat, verfilmt. Ein Interview in Häfnsprache.