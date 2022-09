Hymne einer Ikone für eine Luftfahrt-Heldin

Sie ist eine der bekanntesten und wagemutigsten Pionierinnen Amerikas. Bei der Ars Electronica war diese Ausnahmekünstlerin am Freitag zu Gast am Campus der Johannes Kepler Universität und präsentierte dort ein mit Dennis Russell Davies entwickeltes Projekt, das ebenso eine Pionierin ihrer Zeit in den Mittelpunkt stellt. Amelia Earhart war nicht nur die erste Frau, die in einem Flugzeug den Atlantik überquerte, auch war sie eine der einflussreichsten feministischen Ikonen Amerikas. Die Geschichte, die Laurie Anderson in "Songs for Amelia Earhart" erzählt, ist die ihres tragischen Endes. Sie versuchte zu ihrem 40. Geburtstag als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Nach drei Viertel der Strecke rissen alle Kontakte ab, sie gilt als verschollen.

Das halbstündige Werk stellt Anderson als Erzählerin, Instrumentalistin auf der E-Violine und als Soundtechnikerin in den Mittelpunkt. Gemeinsam mit dem als Duopartner agierenden Cello – intensiv von Rubin Kodheli gespielt – ist sie in den Apparat eines klassischen Streichorchesters eingebettet, was der Komposition Variabilität, klangliche Vielfalt und durch improvisierte Abschnitte auch eine spannende Zufälligkeit verleiht. Dennis Russell Davies stand am Pult der Filharmonie Brno und steuerte gekonnt durch den abenteuerlichen Flug ins Ungewisse. Das Stück, aber vielleicht noch mehr Laurie Anderson selbst, die heuer ihren 75 Geburtstag feierte, begeisterte und ließ das Publikum von den Sesseln springen. Im ersten Teil standen Pavel Haas’ 1943 in Terezin entstandene "Studien für Streichorchester" und der dritte Satz aus Philip Glass’ 3. Symphonie auf dem Programm. (wruss)

Fazit: Ein höchst anregendes und inspirierendes Konzerterlebnis