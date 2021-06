Hundskick oder doch Kantersieg: So stark sind die ORF-Kommentatoren

Bis zu 1,6 Millionen Zuseher verfolgten am Donnerstagabend das 0:2 von Österreichs Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Den daraus resultieren Marktanteil weist der ORF mit 55 Prozent aus. Beim 3:1 gegen Nordmazedonien waren es noch mehr: 1,7 Millionen Menschen verfolgten das Auftaktspiel des ÖFB-Teams. Insgesamt jubelt der ORF nach der ersten EURO-Woche über mehr als 4,7 Millionen Zuschauer. Das entspreche 62 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab zwölf Jahren, heißt es auf dem Küniglberg.

Abgesehen von der haarsträubenden Pietätlosigkeit, beim Herzstillstand des dänischen Fußballers Christian Eriksen mehr als eine Viertelstunde dessen Überlebenskampf zu übertragen, hat sich der ORF keine gröberen Schnitzer geleistet. Wir bekommen, was wir gewohnt sind: Fragen im Spektrum von "Wie sehr freuen Sie sich über den Sieg?" bis "Wir enttäuscht sind Sie über die Niederlage?". Inhaltlich bedeutsamer wird es nicht. Die Fragen begründen die Qualität der Antworten: Bei jeder Gelegenheit lassen die Sportreporter ihre Gesprächspartner ins rhetorische Unterholz der Allgemeinplätze flüchten: "Ich freue mich sehr...", "Ich bin sehr enttäuscht...", "...aber wir denken von Spiel zu Spiel".

Die gute Quote untermauert, dass es dem Publikum egal ist, was da palavert wird. Hauptsache, es wird gekickt. Die OÖN haben die wesentlichen Akteure im EURO-Team des ORF eine Woche lang beobachtet und augenzwinkernd bewertet (große Grafik). Entscheiden Sie mit, ob wir es mit einem medialen Hundskick zu tun haben – oder in diesen Tagen Zeugen eines Kantersiegs des ORF geworden sind.

Die OÖN-Bewertung