Hunderttausende Fans verabschiedeten sich in Prag von Karel Gott

Der Sarg mit seinen sterblichen Überresten war im Palais Zofin auf der Slawischen Insel an der Moldau aufgestellt. Im Prager Stadtzentrum bildete sich eine lange Warteschlange, die sich über die Brücke der Legionen bis ins Stadtviertel Smichov zog. Die Trauergäste, die stundenlang geduldig in der Schlange standen, legten Blumen beim Sarg nieder. Im Hauptsaal des Palastes erklangen langsamere Lieder von Karel Gott in tschechischer, aber auch in deutscher Sprache – schließlich war der Sänger auch in deutschsprachigen Ländern sehr populär.

Die Organisatoren rechneten mit bis zu 300.000 Menschen, allerdings erklärten sie im Voraus, dass aus Zeit- und Kapazitätsgründen höchstens 50.000 von ihnen in das Palais eingelassen werden können. Deswegen waren die ersten Fans bereits am Donnerstagnachmittag gekommen und haben über Nacht vor der Insel gewartet.

Den heutigen Samstag hat die tschechische Regierung zu einem offiziellen Staatstrauertag erklärt. Ein Requiem für den Sänger wird im Prager Sankt-Veits-Dom für geladene Gäste stattfinden.