Hundert Schritte auf Stilettos führen "Dornröschen" aus der rosaroten Welt

Das Ensemble Tanz Linz begeistert in einer modernen Märchenversion. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie noch heute.

Keine Krippe im Stall von Bethlehem, sondern eine opulente Wiege inmitten einer üppigen Prunkwelt ganz in Rosa ist das Zentrum der höfischen Welt, in die Aurora hineingeboren wird. Nicht Stroh und Armut, sondern Samt und Seide dominieren – im vielsagenden Bühnenbild (Karoline Hogl) und den Kostümen (Melanie Jane Frost) – die hedonistisch um sich kreisende Gesellschaft in Andrey Kaydanovskiys "Dornröschen".