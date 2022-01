Humor verleiht Flügel beim "Trampolin"-Kabarett

Kabarett trotz(t) Krise" ist das Credo der IG Kabarett, die 2020 in der Not der ersten Lockdowns als Interessengemeinschaft aller im Kabarettbereich Tätiger ins Leben gerufen wurde. Sie ist auch Initiatorin des vom Bund mit 250.000 Euro dotierten Förderprojekts "Trampolin", das jungen Talenten an der Seite renommierterer Kollegen den Sprung ins Berufs- und Bühnenleben in Pandemiezeiten erleichtern soll.