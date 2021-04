Der "Erklärer der Welt" Hugo Portisch ist tot

Die weitgehende Unabhängigkeit des ORF wäre ohne Hugo Portisch undenkbar. Mit anderen Chefredakteuren, darunter Hermann Polz von den OÖNachrichten, setzte er das Rundfunk-Volksbegehren durch – das erste in Österreich.

Zum Volksbildner wurde Hugo Portisch im ORF. Zuerst trat er am Vormittag im Schulfernsehen auf. Dort sollte er auf Einladung von Helmut Zilk die Weltpolitik erklären. Er tat das völlig frei, ohne Manuskript, was den Vorstellungen der Parteiapparate nicht entsprach. Portisch fragte Zilk, ob es Probleme geben könne. Zilk: "Am Vormittag schauen die in den Parteisekretariaten doch nicht zu."