Hubert Nitsch wird Kurator der Landesgalerie Niederösterreich

Als erstes Projekt wird der erfahrene Kunsthistoriker und Theologe laut einer Aussendung in Krems die Ausstellung zum niederösterreichischen Würdigungspreisträger 2023 in der Sparte Bildende Kunst kuratieren. Der Sieger wird Anfang November bekannt gegeben, die Schau öffnet dann am 1. Dezember.

Der 1969 in Mistelbach geborene Nitsch studierte Katholische Fachtheologie, Religionspädagogik und Kunstgeschichte in Innsbruck und Wien sowie Kunstpädagogik in der Klasse für Bildhauerei bei Ruedi Arnold am Mozarteum Salzburg. Seit 2002 arbeitet er als Diözesankonservator und Mitarbeiter am Fachbereich Kunst und Kultur der Diözese Linz und hat mit vielen renommierten Künstlern zeitgenössische Gestaltungen in Kirchen und kirchlichen Einrichtungen umgesetzt. Diese Funktion behält er bei.

Erfinder des "Turmeremiten"

Für Linz, die Kulturhauptstadt Europas 2009, kreierte Nitsch mit dem "Turmeremiten" am Mariendom eines der wenigen nachhaltigen Projekte. Fixpunkte in seinem Konzept für den Kunstraum St. Virgil, den er seit 2001 ebenfalls kuratiert, sind ein Artist-in-Residence-Programm und die Reihe "Bildhauer:innen als Zeichner:innen".

"Hubert Nitsch bringt viel Erfahrung in der Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern mit", betonte Gerda Ridler, die künstlerische Direktorin der Landesgalerie Niederösterreich. Nitsch verfüge er über großes Fachwissen und ein Netzwerk an wertvollen Kontakten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper