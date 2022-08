"House of the Dragon": Blut, Gewalt und viele, viele Drachen

Die Schwerter sind gewetzt, die Intrigen eingefädelt, die Drachen brav gefüttert – drei Jahre nach dem Ende der Mutterserie bekommt das legendäre Fantasy-Drama "Game of Thrones" nach der Bestsellerreihe von George R. R. Martin einen Ableger. Ab Montag läuft in Österreich die erste Episode von "House of the Dragon" beim Pay-TV-Sender Sky an.