Horrende Mehrkosten für Museumsdepot: SPÖ verlangt Prüfung

Das kündigte Kultursprecherin Gerda Weichsler-Hauer am Samstag nach dem OÖN-Bericht an. Der Umbau hatte sich von 1,7 auf 4,85 Millionen Euro verteuert.

Ressortzuständig für die Landesmuseen ist Kulturreferent Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Er habe nur die erste Aufbaustufe freigegeben, hieß es am Samstag aus dem Büro von Stelzer gegenüber der APA. Die weiteren Schritte seien in Auftrag gegeben worden, ohne den Kulturreferenten zu informieren. Er habe erst davon erfahren, als die Umbauarbeiten de facto abgeschlossen waren. Die Direktion Finanzen sei mit der Überprüfung der Angelegenheit beauftragt, hieß es aus dem Büro von Stelzer. Dort wurde auch betont, dass die Mehrkosten aus dem Budget des Museums bezahlt werden müssten.

"Wer über die horrenden Mehrkosten wirklich Bescheid wusste und wie es zu so einem finanziellen Debakel kommen konnte, muss ausführlich geprüft werden", begründet Weichsler-Hauer die Anfrage im Landtag. Sie erwarte eine vollständige Aufklärung der Geschehnisse durch den Landeshauptmann. In die selbe Kerbe schlug auch NAbg. Felix Eypeltauer, Landessprecher der NEOS in Oberösterreich. Er sieht ein strukturelles Kontrollversagen im Land Oberösterreich und verlangte eine Prüfung der Kulturabteilung durch den Landesrechnungshof.