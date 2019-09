Hommage an den Musikanten Gottes

Der Salzburger Bachchor fühlt sich auf vielen Stilebenen wohl, ein Schwerpunkt seines Könnens liegt aber beim A-cappella-Gesang. So ist er für ein Anton-Bruckner-Programm geradezu prädestiniert. Dass für solch ein Konzert mit Nischencharakter auch in Linz genug Publikum da ist, bewies am Montag ein bis zur letzten Reihe gefüllter Alter Dom. Alois Glaßner, der den Chor seit 2003 leitet, machte mit seiner klugen Programmgestaltung die feinen Nuancen von Bruckners Chormusik erfahrbar. Der Salzburger Bachchor bot gut Bekanntes und Beliebtes, zum Beispiel "Locus iste" und "Ave Maria", aber auch selten Gehörtes. Schlicht-naive Frömmigkeit fand ihren Ausdruck in "O du liebes Jesu-Kind", theologische und musikalische Komplexität kennzeichnet hingegen Bruckners Vertonung des 114. Psalms ("Alleluja! Liebe erfüllt mich").

Jubel des Glaubens

Die Gefühlslagen der Chorwerke, von Glaßner und seinem Ensemble einfühlsam interpretiert, erstrecken sich von verinnerlichter Marienmystik bis zum Jubel eines triumphierenden Glaubens. Die solistischen Teile des Programms waren bei Naoko Baba (Alt), Johannes Humber (Tenor) und Thomas Schneider (Bariton) gut aufgehoben. Zu Bruckners Zeit hatte die Posaune in der Kirchenmusik einen prominenten Fixplatz. Für den Sound teils strahlender, teils innerlich intensiver Feierlichkeit sorgten Stefan Konzett, Dusan Kranjc und Erwin Wendl. Besonders schön entfaltete sich das Aequale in c-Moll für drei Posaunen (WAB 149). Anton Bruckner, selbst ein großartiger Organist, hat nur wenig Kompositionen für Orgel hinterlassen, denn er war vor allem ein Meister der Orgelimprovisation. Diesen Umstand würdigte der Organist Robert Kovács mit einer wunderbaren Interpretation zu Themen aus verschiedenen Bruckner-Werken.

Fazit: Ein beglückender Abend für alle Freunde gehobener kirchenmusikalischer Kunst.

Brucknerfest: Salzburger Bachchor unter Alois Glaßner. Alter Dom, 23. 9.