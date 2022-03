Der aus Linz stammende Schriftsteller Stefan Kutzenberger stellt den Schrecken in seinem neuen Roman "Kilometer Null" voran: Sein Protagonist, der wie in den beiden vorangegangenen Bänden "Friedinger" und "Jokerman" ebenfalls Stefan Kutzenberger heißt und eine zur Kenntlichkeit entstellte Version seines Urhebers ist, wird dieses Buch nicht überleben. Er stirbt nach Schüssen in Bauch und Kopf in der angeblichen Kleinstadt Santa Maria in Uruguay.