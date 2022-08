Mah, da möchte ich auch einmal singen", dachte sich Johanna Rosa Falkinger, als sie vor einigen Jahren im Urlaub in Grein ein Plakat entdeckte – eine Ankündigung zur Oper bei den Donaufestwochen im Strudengau. Heuer ist es so weit, mit Alessandro Stradellas barocker Opernrarität "Moro per amore – Leben und Sterben für die Liebe", einer österreichischen Erstaufführung. Wie es dazu kam?