Hollywood-Schauspieler Donald Sutherland mit 88 Jahren gestorben

Der kanadische Schauspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren, wie sein Sohn Kiefer Sutherland - ebenfalls erfolgreicher Schauspieler ("24") - auf X (vormals Twitter) mitteilte.Hollywood. Donald Sutherland prägte die Filmgeschichte der vergangenen Jahrzehnte entscheidend mit und war in zahlreichen ikonischen Rollen auf der Leinwand zu erleben. So spielte er in breitenwirksamen Filmen wie "Das dreckige Dutzend", "M*A*S*H" oder "Die Tribute von Panem" ebenso wie im Arthousehorrorklassiker "Wenn die Gondeln Trauer tragen".

