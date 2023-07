Hollywood: Bad Ischlerin für „Emmy“ nominiert

Pfeiffer ist für ihre Leistung für die „Star Wars“-Serie „Andor“ (Disney+) in der Kategorie „Supervising Sound Editor“ im Rennen, einer Sparte, die das Können von Tonmeistern in den Fokus rückt. Pfeiffer lebt seit 20 Jahren in Los Angeles und arbeitet erfolgreich als Tonmeisterin mit Regiestars wie Quentin Tarantino, für den sie an „Inglourious Basterds“ mitwirkte, Ridley Scott („Prometheus“), Guillermo del Toro und Tony Gilroy.