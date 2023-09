Hollywood-Autoren beenden ihren Streik

Nach 148 Tagen beendeten am Mittwoch die Drehbuchautoren ihren Streik. Ihre Gewerkschaft, die Writers Guild of America (WGA), nahm ein Angebot der Filmproduzenten an. Von 2. bis 9. Oktober stimmen nun die 11.500 Mitglieder über den Dreijahresvertrag ab.

Schauspieler streiken weiter

Mit dem Vertrag werden Bezahlung und Arbeitsbedingungen verbessert, was den Studios laut Gewerkschaft 233 Millionen Dollar kostet. Zu Beginn der Verhandlungen hätten sie 86 Millionen geboten, berichtet die New York Times. Auch in Bezug auf die künstliche Intelligenz gab es eine Einigung. So dürfen Studios keine künstliche Intelligenz einsetzen, die Autoren hingegen können sie unterstützend verwenden, wenn vom Studio erlaubt. Die Zuschüsse für die Alters- und Krankenversorgung der Drehbuchautoren werden erhöht.

Mit dem Streikende der Autoren ist der Arbeitskampf aber noch nicht beendet. Die 160.000 Schauspieler der Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA sowie rund 100.000 Mitarbeiter, die hinter der Kamera arbeiten (etwa Regisseure, Kameraleute und Lichttechniker), sind weiterhin im Ausstand. Sie haben sich dem Streik der Autoren angeschlossen. Die Fronten zwischen den Produzenten und der Schauspielgewerkschaft sind verhärtet – seit Streikbeginn im Juli gab es bisher keine Gespräche.

Der erste Doppelstreik von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA seit mehr als 60 Jahren hatte Hollywood nahezu lahmgelegt.

