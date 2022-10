Holen Sie die Poxrucker Sisters in Ihren Proberaum

"Sie soi nua tånzn und låchn und hoam mit eam geh", singen die Pockrucker Sisters in ihrer aktuellen Hit-Nummer "SIE". Die drei Frauen aus St. Ulrich im Mühlkreis laden zusammen mit den OÖN Chöre, Blasmusikkapellen und alle nur denkbaren Musikformationen dazu ein, eine eigene Version dieses Lieds zu spielen. Wer’s am besten macht, den besuchen die Poxrucker Sisters im Proberaum, sie spielen ein exklusives Konzert.

OÖNachrichten: Wen meinen Sie mit Ihrem Lied "SIE"?

Christina: Uns selbst (lacht).

Magdalena: Musikerinnen und einfach alle Frauen, die mitarbeiten. Auch alle, die man nicht auf der Bühne sieht. Weil ohne uns Frauen nichts geht, obwohl die Wertschätzung dafür oft fehlt. Sie alle wollen wir feiern – und ihnen sagen, wie cool sie sind.

Was hat Sie dazu veranlasst, dieses Lied Chören, Kapellen und Musikformationen aller Art anzubieten – und ein Proberaumkonzert auszuloben?

Stefanie: Das Lied ist eine Feiernummer – ein ernstes Thema mit Augenzwinkern. Es geht um positive, ausgelassene Stimmung. Also haben wir gedacht, das wär’ perfekt für so einen Aufruf.

Magdalena: Wir werden auch oft von Chören und Musikvereinen angesprochen, dass sie unsere Lieder spielen möchten. Und es ist ein megacooles Gefühl, wenn wir hören, wie andere einen Song von uns singen. Ein größeres Lob gibt’s nicht.

Stefanie: Das erste österreichische Damenbrass-Quintett, die Brassessoires, haben ein Feature davon produziert. Da sind wir draufgekommen, dass es eine coole Nummer für Blechblasinstrumente ist. Und es wird spannend, was andere aus diesem Song machen.

Die Poxrucker Sisters singen den Hit "Sie" im OÖN Newsroom:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Inwiefern hatten Sie beim Auftakt Ihrer Karriere mit dem Rollenbild der Frau zu kämpfen?

Stefanie: Gleich am Anfang wurde uns gesagt: Ah, drei Schwestern – super, aber wenn eine von euch schwanger wird, könnt ihr gleich wieder aufhören. Das war immer Teil der Gespräche, ob mit Plattenfirmen oder mit Booking-Agenturen. Dann war die erste Schwangerschaft vor fünf Jahren da – und wir waren zunächst wirklich irritiert, ob das unser Ende als Poxrucker Sisters bedeutet. Und wir haben gezeigt: Nein, es geht anders auch. Mittlerweile haben zwei von uns Kinder. Natürlich ist es eine Herausforderung. Und es heißt, eine Schwangerschaft ist keine Krankheit, man kann also auf die Bühne. Aber irgendwann kommt der Punkt, da gibt’s einen Mini-Lockdown, weil im Wochenbett ist es auf der Bühne nicht so lustig.

Hilft es bei diesem Prozess, dass Sie Schwestern sind?

Magdalena: Das ist ein Vorteil, weil wir uns unterstützen. Aber es gibt viele Frauen, die alleine auf der Bühne stehen oder ein anderes Projekt alleine stemmen – wenn die ein Kind bekommen, sind sie weg vom Fenster. Alleine ist es noch viel schwieriger, danach weiterzumachen. Bei uns läuft alles ja trotzdem weiter, weil es sind ja nicht alle parallel schwanger (lacht).

Stefanie: Und seien wir ehrlich, das Business ist einfach männerlastig. Im Sommer haben wir bewusst geschaut, wie Line-ups bei Festivals ausschauen: von Stadtfesten bis zu riesigen Festivals mit 80.000 Leuten. Der Frauenanteil ist verschwindend – von null bis fünf Prozent. Das betrifft alle Bereiche, klassische Konzerte genauso wie Pop- und Rock-Musik. Man muss nicht immer mit dem Finger darauf zeigen, aber es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu schaffen.

Magdalena: Und gerade weil man uns hört und wir im Radio gespielt werden, müssen wir das auch sagen. Es soll nicht so rüberkommen, als wären wir undankbar, aber wir wollen auch anderen Frauen diese Möglichkeit geben.

OÖN-TV: Die Poxrucker Sisters im Gespräch

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Was läuft in der Gesellschaft eines hochentwickelten Landes falsch, sofern man noch immer gewarnt wird, ob der Beruf mit Kind überhaupt auszuüben ist?

Magdalena: Gerade in unsicheren Zeiten, die wir jetzt erleben, schnappt diese Gender-Falle noch viel stärker zu: Die Frau reduziert Stunden, schaut auf die Kinder und schupft den Haushalt – aber der Mann arbeitet wie immer.

Christina: Es ist auch eine Stärke der Frauen, wenn wir schauen, dass alles passt. Wir stellen zuerst unsere Dinge zurück …

Magdalena: … dazu kommt, dass Männer meistens mehr verdienen. Nehmen wir die Sozialberufe, in denen vor allem Frauen arbeiten. Man müsste dafür sorgen, dass dort besser bezahlt wird, dann besteht auch die Möglichkeit, dass der Mann zuhause bleibt. Es ist politisch noch einiges zu tun, damit diese Frage nicht mehr am Geld scheitert.

Stefanie: Gemeinsam haben wir die Chance, solche Rollenbilder aufzulösen.

Welche Nachteile erleben Sie noch heute als Frauen-Trio?

Stefanie: Wir haben die harte Erfahrung gemacht, dass Männer-Bands noch immer das Doppelte oder Dreifache der Gage bekommen. Und wir sagen zu, vor lauter Freude, spielen zu dürfen.

Christina: Das ist das ewige Thema, dass man einen Beruf, der einem Spaß macht, gerne ausübt. Aber das heißt nicht, dass man es billiger oder umsonst machen muss.

Stefanie: Wenn eine Frau etwas gut plant und sich durchsetzt, heißt es, sie sei manipulierend. Wenn ein Mann das Gleiche tut, ist er fokussiert. Da sollten wir auch die Begrifflichkeiten überdenken.

Sie sind früher als die "Poxrucker Menscha" aufgetreten, warum haben Sie das geändert?

Christina: Früher hat es geheißen: Menscha, singts! Daher kam der Name. Aber wenn wir in Vorarlberg waren, hat niemand gewusst, was Menscha heißt.

Magdalena: Menscha haben eher einen volkstümlichen Charakter. Aber in dieser Szene sehen wir uns nicht beheimatet. Ja, wir sind lieb, wir lachen gern, trotzdem fühlen wir uns nicht wie kleine Dirndln.

Beziehungen werden von Machtverhältnissen geprägt, wie ist Macht in Ihrem Trio verteilt?

Christina: Wir sind ja zuerst einmal Schwestern. Vor genau zehn Jahren erschien unsere erste Single, und wahrscheinlich hat es die Hälfte dieser Zeit gebraucht, um zu lernen, dass wir parallel dazu Arbeitskolleginnen sind. Da sind auch Tränen geflossen.

Stefanie: Es gab Konflikte, die wir uns hätten sparen können, aber wir konnten aus unseren Rollen auch nicht heraus.

Magdalena: Die Steffi als Älteste war so etwas wie die Mama. Ich war 18, als es losging – und wir mussten gemeinsam lernen, dass Steffi nicht mehr die Chefin ist, sondern jede ihre Parts hat und jede für etwas anderes verantwortlich ist.

Christina: Da ist es auch wieder von Vorteil, Schwestern zu sein – weil wir die gleiche Erziehung, die gleichen Werte mitbekommen haben.