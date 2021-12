Ob es den Menschen ein Stück weit Zuversicht geschenkt hat? Ob sie für ein paar Minuten nicht an Kälte, Armut und Hunger gedacht haben? Ob ihnen bewusst war, dass sie gerade Zeugen von etwas Weltbewegendem waren? Wir wissen es nicht, doch jene Menschen, die am 24. Dezember 1818 im salzburgischen Oberndorf das erste Mal das Lied "Stille Nacht, heilige Nacht" gehört haben, sind in diesem Moment in der Kirche St.