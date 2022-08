Laut den aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) verzeichnen die OÖNachrichten 101.212 (Quelle 1) verkaufte Exemplare (davon 15.426 Stück ePaper), sowie 125.433 (Quelle 2) verbreitete Exemplare (davon 16.573 Stück ePaper).

„Regionalität, Seriosität und Qualität: das sind die Werte, die wir verkörpern. Die ÖAK-Ergebnisse bestätigen diese und spiegeln auch in diesen herausfordernden Zeiten das Vertrauen unserer Leserinnen und Leser in die OÖNachrichten. Dies ist auch an der Zahl unserer Abonnentinnen und Abonnenten abzulesen: Mit 90.971 (Quelle 3) Abonnements und somit einer Abonnentenquote von 89,9% (Quelle 4) stehen wir in Oberösterreich hoch im Kurs“ so Geschäftsführer Lorenz Cuturi.

Die OÖNachrichten: Stark auf allen Kanälen

Mit ihrem Print-, Online- und Social-Media-Angebot werden die OÖNachrichten den unterschiedlichen Bedürfnissen der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher auf sämtlichen Kanälen gerecht – und das mit Erfolg. „Neben der stabilen Auflage der Printzeitung freuen wir uns über den Zuwachs bei den Digital-Kunden mit einer verkauften Auflage von 15.426 der Digital-Abonnements. Die starke Position der OÖNachrichten wird auch durch die kürzlich erschienene ÖWA bekräftigt: Wir verzeichnen 2,175 (Quelle 5) Millionen Unique Clients und 40,790 (Quelle 6) Millionen monatliche Seitenaufrufe auf nachrichten.at und unseren digitalen Kanälen. Dies untermauert einmal mehr, welche Werbekraft die Kundinnen und Kunden der OÖNachrichten analog und digital erwarten dürfen“, sagt Verkaufsleiter Bernd Kirisits.

Quellen: