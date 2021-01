Hohe Kunst jenseits des Körpers

Man kann sie verdrängen, leugnen, negieren. Oder man stellt sich einer ungewohnten, zuweilen unerfreulichen Situation, wie es das Wiener Burgtheater am Silvesterabend tat.

Wobei man mit der ausschließlich im Internet zu verfolgenden Premiere von "Die Maschine in mir (Version 1.0)" mehr tat, als schlicht die Tatsache zu akzeptieren, dass das Haus am Ring geschlossen bleiben muss. Die Inszenierung, die am Papier zunächst wie eine One-Man-Show von Darsteller Michael Maertens erschien, umarmte das Unveränderliche und erkor "den Feind" – die fehlende physische Nähe zwischen Bühnenteam und Publikum – zum Freund und Mittelpunkt.

Wie das gelang? Durch die Geschichte, die in unsere Corona-Zeit passt, wie wohl nie zuvor, und die Art ihrer Vermittlung. So spielte Maertens am Silvesterabend ab 18.07 Uhr gute 40 Minuten lang in Echtzeit im Kasino der Burg das Stück, das jeder der registrierten Zuseher simultan und online dank Handy, Rechner oder Tablet nicht bloß aus der Ferne sehen konnte, sondern live prägte und längst aktiv bereichert hatte. Jeder Gast hatte auf einfache Art beim Kartenkauf Videos von sich aufzunehmen – beobachtend, lachend, eingenickt. Man nutzte sie. Maertens stand im dunklen Kasino vor Publikum – zahlreiche in Reih und Glied aufgestellte Tablets, auf denen die Gesichter aus den Videos leuchteten. Obwohl man es mit eigenen Augen sah, erschein es so abgehoben wie das, was Maertens mit starker Präsenz und wunderbar sonor erzählte. Er gab einen Autor, der Pro und Kontra des Transhumanismus diskutierte, eines Konzepts, das erforscht, wie der Mensch den Körper hinter sich lassen könnte. War man versucht, das als futuristische Fantasie abzutun, schien dieses Theater – eine Koproduktion mit der Truppe Dead Centre und dem Dublin Theatre Festival – stets raffiniert zu sagen: Schaut euch doch selbst an, ihr Videotelefonierer im Homeoffice, deren Körper Corona zur Gefahr macht, es hat längst begonnen. Die Fragen sind nun: Seid ihr noch echt? Und wenn ja, wie wollt ihr es bleiben?

Fazit: Spannendes virtuelles Theater, das Hochkomplexes immer wieder elegant auf den Punkt bringt. Termine: 6., 7., 8., 10., 13.-16. 1., www.burgtheater.at

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at