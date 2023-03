"Hoffnung auf Kulturstrategie ist zerplatzt"

Kritik an Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne)

Die aktuelle Regierung sei angetreten, um eine Kunst- und Kulturstrategie zu entwickeln. "Dieser Auftrag ist im Regierungsprogramm verankert. Wer sich davon die Formulierung von kulturpolitischen Zielsetzungen, Leitlinien des Handelns und Maßnahmen zur Zielerreichung erwartet hat, wurde im Rahmen der heute stattgefundenen Veranstaltung ,Forum Kultur‘ bitter enttäuscht" – so bilanzierte Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, den Debattentag am Dienstag im Wiener Volkstheater. Anstelle einer Kulturstrategie sei von Kulturminister Werner Kogler und -Staatssekretärin Andrea Mayer (beide Grüne) eine Themensammlung präsentiert worden.

Pianist Igor Levit wollte als Keynote-Speaker "Mut machen" in einer von Pandemie und Ukraine-Krieg geprägten Zeit und hielt ein Plädoyer für Kunst als Raum der Hoffnung, des Zusammenseins und des Gemeinsamen. Und doch stellte er einige Fragen: Warum werde Musikunterricht immer stärker gekürzt? Warum lebten so viele Künstler im Prekariat? Warum spreche man in der Kultur von Subventionen und nicht von Investitionen? Warum werde ernsthaft die Abschaffung des RSO diskutiert?

Antworten darauf gab es nicht. Stattdessen ging es um die Freiheit der Kultur, die es mehr denn je zu sichern gelte. "Auch ich glaube daran, dass Kultur alles kann und nichts muss", sagte Levit, "aber das ist nicht unsere Realität und wird es auch nie sein."

Gimpel: "Es ging um eine Strategie, die auch umgesetzt wird. In eineinhalb Jahren wird gewählt. Dass bis heute noch immer nichts vorliegt, lässt die Hoffnung auf eine partizipativ erarbeitete Kulturstrategie schwinden."

