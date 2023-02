(Hof-)Bühne frei für Neues

Es ist ein Phänomen, von dem viele Veranstalter dieser Tage sprechen, in denen es das Virus mit der Kulturbranche (wieder) besser meint: "Bei absolut bekannten Künstlern und Künstlerinnen rennt einem das Publikum die Türen ein", sagt Hemma Scheicher von der Hofbühne Tegernbach. Bei Talenten, die sich breites Rampenlicht erst erobern, sei es zögerlicher.

"Dem wollen wir heuer aber entgegensteuern", sagt die passionierte Kultur-Nahversorgerin (61), die mit Mann Norbert Perchtold und Tochter Valerie ab 1. 3. zu einer besonderen Saison lädt: "Wir haben so viele Künstler und Künstlerinnen wie noch nie im Programm, die ihr Hofbühnen-Debüt begehen, mehr als die Hälfte war noch nie da", sagt die gebürtige Kärntnerin.

Im Kabarett sind das etwa der Mühlviertler Benedikt Mittmannsgruber (21. 3.), der Steyrer Stefan Waghubinger (25. 4.) wie die Wiener Michael Buchinger (3. 8.) und Malarina (8. 11.), prämiert mit dem maßgeblichen Bühnenpreis "Salzburger Stier" 2022. "Ich weiß, unser Stammpublikum vertraut uns, es wäre toll, wenn es alle anderen hier auch tun würden", sagt Scheicher über das handverlesene Programm, das man verstärkt dem Theater öffnet – etwa mit "Hamlet – one man show" (4. 5.) und Gabriele Deutschs Hildegard-Knef-Abend "So oder so" (2. 5).

Mit mehr als 5000 Gästen im Vorjahr befindet sich die Hofbühne auf gutem Weg, um an die Besucherzahlen vor der Pandemie (6000 bis 7000 jährlich) anzuschließen.

"Die Corona-Jahre waren anstrengend, aber aufgegeben haben wir nie, selbst wenn wir mit den Nerven fertig waren." Man habe sich von Woche zu Woche durchgehangelt, mit dem Ziel, das optimale, aber sichere und den Auflagen konforme Kulturerlebnis zu bieten. Der Aufwand sei enorm gewesen und bedeutete mitunter, das Publikum "via Einbahnsystem" durchs Privatgebäude vom Ein- zum Ausgang zu schleusen. "Es hat sich alles ausgezahlt, weil sich die Menschen bei uns so wohl gefühlt haben." Das liege am Ambiente, das die Hofbühne und das historische Gebäude verströmen – ein 1704 erbauter, barocker Vierkanter.

Vier Jahre lang hatten Scheicher und Perchtold nach ihm, dem richtigen Hof gesucht, den sie von 1995 bis 2000 zu "Gesamtkunstwerk" und Spielstätte revitalisierten. "Das hat sich während Corona extrem ausgezahlt." Vor allem in jenen Phasen, in denen die Möglichkeit zum Kulturgenuss nicht mehr Standard war, wurde das Ambiente zum Pluspunkt. Die Pandemie hätte man auch genutzt, um sich qualitativ zu steigern. So behält man etwa die Corona-erprobte "Kaffeehaus"-Bestuhlung, bei der man die Besucher um Thonet-Tischerl gruppiert, auf vielfachen Wunsch bei, "weil das als wahnsinnig gemütlich empfunden wird".

