Hören, wie die Pflanzen wachsen: Das sind die Preisträger des Prix Ars Electronica

Die Preise werden beim Festival Ars Electronica von 6 bis 9. September in Linz in vier Kategorien vergeben. In der Kategorie "Digital Musics and Sound Art" gewann ein internationales Künstlerkollektiv die "Goldene Nica", das auf die Industrialisierung der Landwirtschaft in Kolumbien hinweist. Mit digitalen Geräten wird hörbar gemacht, wie Soja- und Amaranthpflanzen wachsen. Denn der für den internationalen Markt bestimmte Soja verdrängt den traditionell angebauten Amaranth zunehmend. Bei "New Animation" siegte zum ersten Mal eine Koreanerin. Ayoung Kim zeigt in ihrer Animation, wie eine Motorrad-Lieferantin in einem fiktiven Seoul von einer künstlichen Intelligenz gesteuert auf Lieferfahrt geht. Im Bereich "Artificial Intelligence & Life Art" gewann Winnie Soon aus Hongkong, die sich mit der digitalen Zensur in China beschäftigt. Sie zeigt zum Beispiel Tweets, die Chinas Behörde mit einer speziellen Software zensuriert haben - ohne Schriftzeichen, aber mit Interpunktionen und Emojis. In der Kategorie u19 war Sonja Höglinger erfolgreich, die einen Satz ihres verstorbenen Vaters auf Tonband sprach, die Tonspur auf ein Tuch nähte und somit seine Stimme sichtbar machte. Der zum dritten Mal - gemeinsam mit dem Außenministerium vergebene - Award für Digital Humanity ging an ein Projekt, das afrikanische Sprachen verstärkt in die künstliche Intelligenz einspeisen will.

"Die Einreichungen zeigen globale Trends in der Medienkunst", sagte Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter der Ars Electronica. So sei zu bemerken, dass viele Medienkünstler zu Aktivisten würden, die versuchen, mit ihrer Kunst "die Welt ein bisschen besser zu machen". Außerdem kreisen die Themen der Medienkünstler häufig um den Klimawandel und die Demokratie, die von künstlicher Intelligenz stark herausgefordert wird. Insgesamt gab es für den Prix Ars Electronica, der als einer der wichtigsten Medienpreise weltweit gilt, 3176 Einreichungen aus 98 Ländern. Die Preise sind mit 10.000 Euro dotiert, für die Goldene Nica bei "u19" gibt es 3000 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper