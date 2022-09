So etwas hat Linz noch nie oder zumindest seit langem nicht erlebt: drei Weltklasse-Orchester, die sich innerhalb von drei Tagen die Klinke im Brucknerhaus in die Hand gaben. Nach der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann und dem Londoner Royal Philharmonic Orchestra unter Vasily Petrenko fand am Freitag der Höhepunkt dieses orchestralen Feuerwerks mit dem Cleveland Orchestra und seinem Chef Franz Welser-Möst statt.