In der katholischen Liturgie ist es üblich, dass die Besucher der Heiligen Messe aufstehen, wenn etwa aus den Evangelien gelesen wird. Insofern mag man am Mittwoch in der Stiftsbasilika St. Florian Zeuge einer "frohen Botschaft" (griechisch "evangelion") geworden sein, immerhin einer musikalischen Glanzstunde, weil etliche der 600 Besucher nach der finalen, von Anton Bruckner in der Sinfonie Nr. 9 so hingeschriebenen Stille aufstanden und im Stehen applaudierten.