Festspiele Salzburg: Philipp Hochmair soll der neue „Jedermann“ werden

Gestern wollte Philipp Hochmair auf OÖN-Anfrage noch nicht Stellung nehmen, auch von den Salzburger Festspielen gab es vorerst keine Bestätigung – aber mittlerweile pfeifen es die Spatzen von den Dächern, was die OÖN bereits Anfang der Woche vermutet haben: Der 50-jährige Schauspieler, der in Haag am Hausruck lebt, soll in der Neuinszenierung von Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ auf dem Salzburger Domplatz die Titelrolle übernehmen.