Hochkarätiges Wettbewerbsfinale

Joseph Mayseder war Zeitgenosse Schuberts und prägte das Musikleben in Wien als einer der fulminantesten Geiger seiner Zeit. 1842 war der "Wiener Paganini" auch beim legendären Gründungskonzert der Wiener Philharmoniker dabei. Diese sind auch die Schirmherren des 1. Internationalen Joseph-Mayseder-Violinwettbewerbs, der von 8. bis 14. August in St. Florian stattfand und mit einer hochkarätigen Jury aufwartete, zu der etwa der ehemalige Philharmoniker-Vorstand Clemens Hellsberg sowie der designierte Rektor der Bruckneruni, Martin Rummel, gehörten.

Mit dem erst 15-jährigen Ausnahmetalent Amina Abouzahra, der 26-jährigen Makiko Iwakura, die in die Orchesterakademie der Staatskapelle Dresden aufgenommen wurde, und dem aus Tokio stammenden Geiger Issei Kurihara (25) standen drei hervorragende Solisten im Finale. Alle drei wählten das 2. Konzert in e-Moll, das 1809, also nur drei Jahre nach Beethovens Violinkonzert, komponiert wurde und unverständlicherweise komplett aus dem Repertoire der Geiger verschwunden ist. Insofern war dieser Abend eine kleine Entdeckungsreise, denn auch die 1825 veröffentlichten Variations brillantes op. 40 in der von Raimund Lissy rekonstruierten Orchesterfassung ließen nicht nur ob der Virtuosität des Soloparts staunen. Solist dieser Variationen war Issei Kurihara, der nicht nur mit einem Sonderpreis geehrt wurde, sondern auch den Gesamtsieg holte. Der von den nur sehr spärlichen Zuhörern vergebene Publikumspreis ging an Amina Abouzara, die den dritten Preis errang, und der zweite Platz somit an Makiko Iwakura.

Das Altomonte Orchester hatte die schwere Aufgabe, dreimal dasselbe Konzert zu spielen, und meisterte diese unter Jan Latham Koenig bemerkenswert. Da dieser Abend am Samstag im Stift zugleich Auftakt der St. Florianer Brucknertage war, stand am Schluss eine Kuriosität auf dem Programm: nämlich eine der Instrumentationsübungen, die Anton Bruckner unter der Anleitung von Otto Kitzler erstellt hat – und zwar der erste Satz aus Beethovens Klaviersonate op. 13 "Pathétique". (wruss)