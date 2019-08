Hits, Werbespots und Manson

Auch der Soundtrack zu seinem Epos über die letzten Tage der goldenen Epoche Hollywoods ist mit viel Liebe und Wissen kompiliert. Konzipiert als fiktive Sendung von KHJ Boss Radio, mischt der Meisterregisseur Klassiker, längst vergessene Hits und Obskuritäten wild zusammen.

Unsterbliches wie Simon & Garfunkels "Mrs. Robinson" und Deep Purples "Kentucky Woman" stehen da neben Westcoast-Pop-Perlen wie "Treat Her Right" von Roy Head & The Traits, Mitch Ryders "Jenny Take A Ride" oder "Bring A Little Lovin" von Los Bravos, dazwischen laufen Werbespots für Bräunungscreme und Parfum. Toll auch: José Felicianos "California Dreaming"-Cover. Mit gleich mehreren Songs sind die Sixties-Teenie-Idole Paul Revere & The Raiders vertreten. Deren Produzent Terry Melcher lehnte es damals übrigens ab, einem gewissen Charles Manson einen Plattenvertrag zu geben ...

Soundtrack: "Once Upon A Time in ... Hollywood" (Sony)

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at