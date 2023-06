Hits, Spaß und strahlende Gesichter

Das übertraf wohl die kühnsten Erwartungen der Veranstalter: Bereits vor Beginn des Festivals standen die Besucher am Eingang Schlange. Zehntausende wollten gestern bei der Premiere des neuen Lido-Sounds-Festivals auf dem Urfahrmarktgelände dabei sein. Als Danger Dan um 13 Uhr auf der Hauptbühne das Festival eröffnete, war der Bereich vor der Bühne bereits gut gefüllt. Insgesamt elf Bands waren auf dem weitläufig abgegrenzten Gelände bis 23 Uhr zu hören und zu sehen.

Das Lido Sounds wird heuer zum ersten Mal von Arcadia Live gemeinsam mit der Linzer LIVA veranstaltet. Es dauert noch bis Sonntag, täglich werden bis zu 30.000 Besucher erwartet.

Lou Asril begeisterte. Bild: Philip Brunnader

Eine Dreiviertelstunde später legte der Lokalmatador Lou Asril auf der zweiten Bühne im Zelt los. "Schön, dass ich das Festival hier eröffnen darf", rief er in die Menge. Der 23-Jährige wuchs in Seitenstetten und im Mühlviertel auf und besuchte das Pop-BORG in Linz. Trotz der frühen Stunde ging bei seinem Konzert die Post ab: Asril entführte mit teils melancholischem Elektropop in seine ganz spezielle Klangwelt, die Zuhörer im 6000 Personen fassenden Zelt sangen und tanzten mit.

"So ein Gefühlsbündel"

"Dieser Auftritt hat wirklich Spaß gemacht", sagte Asril danach im Backstagebereich den OÖN. "Wenn die Leute so mitgehen, ist es für mich leichter. Es fühlt sich an wie ein Gefühlsbündel. Da denkt man nicht so sehr über eigene Unsicherheiten nach. " Auch nach seinem Auftritt blieb der mittlerweile in Berlin lebende Künstler beim Festival und hörte sich die Konzerte seiner Kollegen an.

Unterdessen gab es für die Besucher ein durchaus buntes kulinarisches Angebot, das von Brezeln über Currywurst bis zu Käsespätzle reichte. Die Getränke waren nicht gerade billig: eine halbe Bier kostete 6,50 Euro, ein halber Liter Apfelsaft gespritzt 6,50 Euro.

Giant Rooks rockten das Festival. Bild: Volker Weihbold

Unterdessen lief auf der Hauptbühne das nächste Konzert: "My Ugly Clementine" heizten der Menge vor der Bühne ein. Doch kurz danach zogen dunkle Wolken auf, erste Regentropfen fielen. Um 15.30 Uhr dann die Unterbrechung: Wegen einer Unwetterwarnung musste das Programm auf der Hauptbühne kurzfristig unterbrochen werden. Die Besucher trugen das Ungemach mit Fassung: Sie schnappten sich Regenbekleidung, nutzten die Pause für ein Getränk, sammelten sich bei überdachten Verpflegungsständen – und im Zelt: Die Band "Coach Party" hat vermutlich noch nie vor so vielen Fans gespielt.

Beim Auftritt der Vöcklabruckerin AVEC war die Bühne im Zelt voll. Bild: Volker Weihbold

"Ein Mega-Festival"

Bereits 40 Minuten später war der Spuk wieder vorbei, Anna Calvi spielte vor einer leicht durchnässten, aber ausgelassenen Menge. Als die Vöcklabruckerin AVEC auf die Bühne im Zelt trat, war der Publikumsbereich knallvoll: "Es ist eine Ehre für mich", rief sie in die Menge, "hier in meiner Heimat vor so vielen Leuten auftreten zu dürfen." Auch die Besucher hatten Spaß. "Es ist ein Mega-Festival", sagte Alex Mayrhofer. "Super, dass es endlich so ein Festival an der Donaulände gibt."

