Hitlergruß für die deutsche Kulturschickeria

Maxim Biller mischt regelmäßig das deutsche Feuilleton auf, teils mit provokanten Kolumnen, teils mit Büchern. Der Vertrieb seines autobiografischen Romans "Esra" wurde nach einem Gerichtsverfahren verboten. Dabei hat man nicht den Eindruck, dass Biller bewusst den Skandal sucht. Er nimmt die Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit wahr, spart auch nicht mit Selbstironie und schildert seine Wahrnehmungen ohne Rücksicht auf Tabus. Erck Dessauer, die Erzählerfigur in Billers neuem Roman "Der falsche Gruß", ist ein unsicherer junger Mann aus belasteten Familienverhältnissen. Sein Vater hat sich erhängt, seine Mutter ist in ein israelisches Kloster abgetaucht. Der Titel der Magisterarbeit, die der orientierungslose Erck schreiben will, sagt Wesentliches über die Nöte ihres Verfassers: "Spätbolschewismus als Identität und Nachteil".

Betrunkenes Missgeschick

Dessauer scheint aber Glück zu haben. Sein Buchprojekt, eine Biografie über Naftali Frenkel, den berüchtigten Organisator der stalinistischen Arbeitslager, wird von einem renommierten Verlag angenommen. Doch dann passiert Dessauer ein Missgeschick. Seine Aversion gegen den autoritären, narzisstischen Habitus des berühmten Schriftstellers Hans Ulrich Barsilay verleitet den betrunkenen Jungautor dazu, in dessen Gegenwart den Arm zum satirischen Hitlergruß auszufahren.

Da Barsilay Jude ist, wiegt dieser Ausrutscher schwer. Nicht ganz zu Unrecht befürchtet Erck Dessauer verheerende Folgen für seine literarische Laufbahn. Es kommt allerdings anders, und im Laufe der Lektüre stellt man sich die Frage, inwieweit sich das Geschehen ohnedies nur in der paranoiden Seele von Erck Dessauer abspielt.

"Der falsche Gruß" ist kein Schlüsselroman, aber bissige Anspielungen auf real existierendes Personal des deutschen Kulturbetriebs gibt es dort und da. Biller nimmt wieder einmal die Kulturschickeria, ihre Eitelkeiten, Eifersüchteleien, Intrigen und Neurosen ins Visier; und wieder einmal ist ihm dies gut gelungen.

Maxim Biller "Der falsche Gruß", Kiepenheuer & Witsch, 120 Seiten, 20,60 Euro

