Historisch und Extraklasse

Das Orgelkonzert am Freitag widmete sich der französischen "Schule" des Orgelspiels, die Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer neuen Blüte gelangte. Daniel Roth, der Titularorganist der Pariser Pfarrkirche Saint-Sulpice, war an diesem Abend nicht bloß Interpret, sondern als Schüler von Maurice Duruflé auch selbst Teil dieser großen Tradition.

Allen Vertretern dieser Orgelschule gemein ist die Klangvision eines bahnbrechenden Orgelbauers, der nach dem Niedergang der Orgelmusik als Folge der französischen Revolution, als unzählige Pfeifen zu Kanonenfutter eingeschmolzen wurden, einen Neuanfang setzte.

Aristide Cavaillé-Coll beflügelte mit seinem symphonischen Zugang zum Orgelklang die folgenden Komponisten-Generationen. Dies zeichnete Daniel Roth in seinem Programm, das mit dem ersten Satz der 5. Orgelsymphonie von Charles-Marie Widor begann, beeindruckend nach. Charles Tournemire war vor allem für seine Improvisationen bekannt. Eine über "Ave maris stella" hat sein Schüler Maurice Duruflé nach einer Aufnahme aus dem Jahr 1930 rekonstruiert. 1942, im Geburtsjahr von Daniel Roth, hat dessen Lehrer im Andenken an einen 1940 im Krieg gefallenen Freund und Organisten ein "Prélude et Fugue sur le nom d’Alain" komponiert.

So führte das Programm direkt zum Komponisten Daniel Roth, der 1990 zum 100. Todestag von César Franck seine faszinierende "Hommage" schuf. Daniel Roth agierte an diesem Abend mit exorbitanter Virtuosität und einer absolut stilsicheren und klanglich alle Möglichkeiten der neuen Rieger-Orgel ausnutzenden Registrierung.

Fazit: Ein beinahe historischer Orgelabend der Extraklasse.

Brucknerhaus: Orgelkonzert mit Daniel Roth, 4. 3.