"Hinterland": Filmnacht mit Ruzowitzky in Linz

Heute gastiert der Oscar-Preisträger ("Die Fälscher") im Linzer City Kino, um seine Arbeit persönlich in einer OÖN-Filmnacht zu präsentieren.

"Hinterland" spielt in den dunklen Zeiten nach der Monarchie, in denen Ruzowitzky seinen Hauptdarsteller, den Wiener Murathan Muslu ("Am Anschlag"), als Kriegsheimkehrer und Kriminalisten Peter Perg in Szene setzt. Ein Mann mit versehrter Seele, der jedoch leidenschaftlich für die Aufklärung einer Mordserie kämpft.

OÖN-Filmnacht: heute, Beginn: 20 Uhr, im Anschluss Filmgespräch, City Kino Linz, Karten-Tel.: 0732 / 77 60 81, www.moviemento.at