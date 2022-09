Hintergrund

basiert auf dem Roman "Blonde" der US-Schriftstellerin Joyce Carol Oates aus 2000. Die 84-Jährige bezeichnet ihr Werk als strikt fiktional, sie holte damit ihre dritte Nominierung für den Pulitzer-Preis (1992 für "Schwarzes Wasser; 1994 für "Wofür ich gelebt habe")., dessen Drehbuch Regisseur Andrew Dominik nach dem Roman adaptierte, feierte im August Uraufführung beim Filmfestival in Venedig. Im Rennen um den Goldenen Löwen ging er leer aus. Vor Ana de Armas überzeugte US-Schauspielerin Michelle Williams im Spielfilm "My Week with Marilyn" (2011) als Monroe. Sie wurde für den Oscar nominiert, auch de Armas hat gute Chancen.