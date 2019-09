Hintergrund zum Academy-Museum

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.

Das Haus an der Museumsmeile in Los Angeles mit 28.000 Quadratmetern soll zum weltweit größten Museum für Film und Kino werden. Vier Stockwerke des Gebäudes, entworfen von Architekt und Pritzker-Preisträger Renzo Piano (u. a. Vorderseite des Pariser Centre Pompidou), dienen als Vermittlungsfläche, für die auch aus der Sammlung der "Academy of Motion Picture Arts & Sciences" geschöpft wird. Das Museum eröffnet 2020, das genaue Datum ist noch nicht bekannt. Die geschätzten Kosten: mehr als 380 Millionen Dollar.Die Ausstellung, an der Doris Berger arbeitet, beschäftigt sich mit afroamerikanischem Kino zwischen 1900 und 1970 und reicht somit vom Beginn des US-Kinos bis in die Zeiten der Bürgerrechtsbewegung, die in Filmen mit Harry Belafonte undeingewirkt hat. Ein wichtiges Kapitel der Schau bilden zudem sogenannte Race Films, die ab circa 1920 rein afroamerikanische Darsteller in allen Genres hatten. Eine Tatsache, die heute noch kaum bekannt ist. "Es hat aber immer afroamerikanische Talente gegeben. Wir werden sie nun sichtbar machen", sagt Berger. Im Expertenbeirat für "Regeneration", vermutlich im Jahr 2021 zu sehen, sitzt u. a. Starregisseurin("Selma").