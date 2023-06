Hilfe, die Neuseeländer kommen!

"Ich würde sagen, wir sind eine verrückte Truppe zur Unterhaltung der Leute mit ein bisschen Jazz, ein bisschen Blues, ein bisschen Rock, ein bisschen Techno", sagt Scott Towers. "Ein bisschen was von allem für jeden." So beschreibt der Saxofonist seine Band Fat Freddy’s Drop im OÖN-Gespräch – und untertreibt dabei gehörig: In ihrer Heimat Neuseeland sind die sieben Musiker längst Superstars, die seit der Gründung der Band 1999 mehr als eine halbe Millionen Alben verkauft haben. Am 3.