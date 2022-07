Anfangs konnte sich das Publikum beim Musicalsommer Amstetten ganz cool in die Premiere von "Grease" fallen lassen. Dank der Gewissheit, dass die Johann-Pölz-Halle klimatisiert ist. Wenig später fragten sich Mittwochnacht wohl nicht wenige, wieso bei Musicals Stehplätze keine Norm sind. Als "Grease Lightnin’" die Hälfte des ersten Akts markierte, war die Stimmung so heiß und mitreißend, man hätte am liebsten getanzt. Obwohl man kurz davor noch froh war, regungslos sitzend keine Bewegungswärme mehr zu erzeugen.

Mit der Aufführung des 50er-Jahre-Klassikers (1972 am Broadway uraufgeführt) war jenes kreative Führungsteam zurückgekehrt, das Musical auf Spitzenniveau in Amstetten bietet: Alex Balga (Regie/Intendanz), Christian Frank (musikalische Leitung) und Choreograf Jerome Knols, der mit tänzerischen Zitaten, auch des Kultfilms mit Olivia Newton-John und John Travolta (1978), bewegte.

In Amstetten geben zwei junge Deutsche die scheue Sandy und Draufgänger Danny, die sich selbst und ihrer (Highschool-)Liebe im Weg stehen: Deike Darrelmann und Alexander Auler. Was den Gesang betrifft, stehen sie fürs gesamte Ensemble: fast durchgängig, aber nie maschinenhafte Perfektion, darstellerisch spritzig unterfüttert. Unter Balga gelang es, das Stück über Schüler, die tanzend und mit Esprit durch die Adoleszenz "stolpern", über ein schweres Erbe erhaben erscheinen zu lassen – das aus dem Heute gefallene Geschlechterbild. Natürlich macht Dannys Bande T-Birds auf dicke Macho-Hose, die "Pink Ladies" kichern so heftig, wie sie kritisieren, Männer wollten nur "das eine".

Im gelungenen Zusammenspiel einer ausgeklügelten Bühne (Sam Madwar), auf die sogar ein Diner herabschwebte, und schimmernden Neons (Michael Grundner) entstanden zwei Energien – die rockig-explosive, die freilässt, was unterschwellig brodelt, und eine samtig-elegante bis verspielte. Eine zeitlos junge Unbeschwertheit lag in der Luft. Balgas passioniertes Ensemble trug dem Rechnung, speziell bei den Evergreens "We Go Together" oder "You’re the One That I Want". Dieser Leistung tat es auch keinen Abbruch, dass Darrelmann im ersten Akt die Stimme verloren hatte und die Soli (u. a. "Hopelessly Devoted To You") im zweiten via Aufnahmen der Generalprobe eingespielt wurden. Ihre imposante Stimme hat es nicht verkleinert.

Etwas mehr auf den Putz hauen können hätte man bei den eher glatt wirkenden Kostümen – mit mehr ironisierendem Pomp oder einer abgegriffeneren Attitüde.

Fazit: Kein modern revolutioniertes, doch ein noch immer herrliches Musical mit genialem Gesang. Termine bis 14. 8., Karten, Info: avb.amstetten.at/musicalsommer