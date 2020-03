Das in der Wiener Straße in Linz entstandene Depot des OÖ. Landesmuseums wird nicht – wie ursprünglich der Öffentlichkeit mitgeteilt – 1,7 Millionen, sondern 4,85 Millionen Euro kosten. Das brachte der Exklusivbericht der OÖN am Samstag ans Licht. Walter Putschögl, der mit 1. April in Pension gehende kaufmännische Direktor der Landesmuseums, hatte 1,7 Millionen Euro für den Umbau als Gesamtaufwand veranschlagt.