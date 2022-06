Der deutsche Schauspieler Martin Gruber spielte in „Sturm der Liebe“ und in „Die Bergretter“, aber nie Martin Gruber (den „Bergdoktor“ spielt nämlich Hans Sigl). Jetzt heuerte der 52-Jährige als Nachfolger von Stefan Jürgens (alias Carl Ribarski) bei der „Soko Donau“ an. Morgen erlebt Gruber als Kriminalhauptkommissar Max Herzog in der Folge „Grenzen“ (20.15 Uhr, ORF 1) seine spektakuläre Feuertaufe.