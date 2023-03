Der Linzer August Göllerich leitete die "Singschule" 27 Jahre lang, bis zu seinem Tod am 16. März 1923.

Am Anfang waren die Liebe zur Musik und der Segen des Kaisers: Mit "allerhöchster Genehmigung" von Franz I. schlossen sich 1821 Berufsmusiker und ambitionierte Amateure zur "Gesellschaft der Musikfreunde in Linz" zusammen (nach dem 1812 gegründeten Vorbild der "Gesellschaft der Musikfreunde" in Wien).