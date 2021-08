Vom Bauarbeiter zum TV-Star: Murathan Muslu ("Vorstadtweiber") hat eine steile Karriere hinter sich. Nun spielt der 39-Jährige in der Mini-Serie "Die Macht der Kränkung" (ab Sonntag, 20.15 Uhr, ORF 2) in der Regie von Umut Dag einen Sicherheitsmann, dessen Leben immer mehr aus den Fugen gerät. Im Interview spricht er über eigene Kränkungen, Bodenhaftung – und den ersten Tag am Filmset.