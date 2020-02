Heute feiert der Mann mit dem "Sledgehammer" seinen 70. Geburtstag

Als Frontmann von Genesis stellte er mit experimentellen Sounds den Rock’n’Roll auf den Kopf, solo kombinierte er eingängige Pop-Melodien mit exotischem Instrumentarium zu Welthits. Die Herzen der MTV-Generation eroberte er mit dem surrealen "Sledgehammer"-Video, die Schaffung einer eigenen Musikplattform sowie erster multimedialer Alben etablierte ihn als Vordenker der Digitalrevolution. Peter Gabriels Weg zu einer originären künstlerischen Identität war ein verschlungener. Sein Einfluss auf die zeitgenössische Musikwelt ist kaum groß genug einzuschätzen. Heute feiert er seinen 70. Geburtstag.

Für den in einer Kleinstadt südwestlich von London geborenen Gabriel war Musik von Kindheit an mehr als nur Unterhaltung. Sie war Fluchtmöglichkeit, ja Therapie. "Als ich das erste Mal ,Please Please Me’ von den Beatles hörte, löste das ein gewaltiges persönliches Erwachen aus", erinnert er sich. Gemeinsam mit Schulfreunden gründete der "depressive und unsportliche" Jugendliche 1967 Genesis.

Zwar verkauften sich die ersten Alben schlecht, Gabriels exzentrisches Bühnengehabe generierte aber viel Aufsehen. So sang er mit Fuchsmaske auf dem Kopf oder im eleganten Abendkleid seiner Frau. Mit den LPs "Selling England By The Pound" sowie "The Lamb Lies Down On Broadway" erreichte das Quintett kreative und kommerzielle Höhen. Dann der Knall: Schockiert über den Beinahe-Tod seiner Tochter verkündete Gabriel im Mai 1975 seinen Genesis-Ausstieg.

Seinen Weg ging Gabriel danach als Solokünstler weiter, noch kompromissloser und subversiver als zuvor. Seine ersten vier Alben betitelte er uniform "Peter Gabriel", weil er sie als Variationen eines stilistischen Grundmusters sah.

An die Spitze der US-Charts

Kaum uniform war hingegen der Sound: weltmusikalische Spielereien, politische Lyrics, komplexe Rhythmen und jede Menge Hymnen wie "Solsbury Hill", "Biko" oder "Shock The Monkey". Den größten Erfolg landete er mit dem Album "So" (1986) und der darauf enthaltenen Single "Sledgehammer", die die Spitze der US-Hitparade erreichte. Auch der Nachfolger "Us" (1992) stürmte die Charts.

Die künstlerischen Möglichkeiten der neuen digitalen Technologien lotete Gabriel mit den Mitte der 90er veröffentlichten interaktiven Musik-CD-ROMS "Xplora1" und "EVE" aus. Die von ihm 2000 entwickelte Download-Plattform "On Demand Distribution" verkaufte er für 60 Millionen Dollar an Nokia. Politisch setzt sich der "Labour"-Unterstützer mit der Non-Profit-Organisation "Witness" für die Menschenrechte ein, das von ihm kuratierte WOMAD-Festival ist eine der größten interkulturellen Veranstaltungsreihen der Welt. Neue Musik schreibt der in Wiltshire lebende Künstler leider kaum noch, von einzelnen Songs wie etwa dem oscarprämierten Soundtrack-Beitrag "Down To Earth" ("Wall-E") abgesehen. Zuletzt brachte er im September das rein digitale "Flotsam and Jetsam" mit B-Seiten und Raritäten heraus.

Als Frontmann von Genesis erregte Gabriel nicht nur mit tollen Songs, sondern auch mit seinen Outfits Aufsehen. Bild: (Privat)

Für Einsteiger

Der Einstieg in das teils verquere Oeuvre Gabriels ist für Neulinge sicher nicht leicht. Die Genesis-Meisterwerke Selling England by the Pound (1973) und The Lamb Lies Down on Broadway (1974) gehören aber auf jeden Fall auf die Liste. Die Compilation Hit (2003) wiederum bietet alle Superhits plus obskureres Material und ist der ideale Schuhlöffel für sein Solowerk. Leider tourt Peter Gabriel nicht mehr, die exzellente Doppel-LP Secret World Live (1994) vermittelt aber einen Eindruck.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at