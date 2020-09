Heute erklingt Linz in allen Facetten

Peter Androsch, Sam Auinger, Wolfgang "Fadi" Dorninger und Gitti Vasicek als Klangwolken-Kreativteam lassen die ganze Stadt erklingen. Von 0 bis 24 Uhr können Interessierte dem Klang von Brunnen, Unterführungen, Offenen Kirchen und sogar dem Sound des Lüftungsschachts am Hauptplatz 32 lauschen. Allerorts warten Performances und Führungen. So ist etwa ein Besenballett auf den Straßen im Einsatz, unter anderem von 20 bis 21 Uhr am Mariendom-Vorplatz. Weitere Performances:

Hundert Türme: Mehr als hundert Musiker stimmen von unzähligen hohen Linzer Gebäuden ein Klanggespinst an, aus dem das Hornmotiv aus Bruckners "Vierter" zu hören ist. Ganz Linz, 10 bis 21 Uhr.

Planetenmusik-Orgelspiel: Johannes Kepler hat Planetenkonstellationen bestimmte Intervalle zugeordnet. Organisten spielen sie in mehreren Kirchen: Minoritenkirche, Priesterseminarkirche, Martin-Luther-Kirche, Stadtpfarrkirche, Alter Dom, Ursulinenkirche, Herz-Jesu-Kirche, je 16-18 Uhr.

Klang-Spaziergänge: Der erste geführte Rundgang beginnt unter dem Motto "Linzer erwacht" bereits um 6.04 Uhr beim Jägermayrhof, Römerstraße 98. Hier lädt auch der letzte Spaziergang um 21.30 Uhr zum Linzer "Nachtleben – Fledermäuse". Weitere Treffpunkte: Altes Rathaus (Innenhof), 9 Uhr; maiz (Scharitzerstraße 6-8), 11 Uhr; Botanischer Garten (Roseggerstraße 20), 13 Uhr; OK-Platz 1, 17 Uhr; Riesenederkapelle (Jägerstraße/Urfahr), 18.45 Uhr. Dauer: 1 bis 2 Stunden. Anmeldung erforderlich, per Mail an klangspaziergang@soundinglinz.at

Klangjuwelen: In der Ursulinenkirche (Landstraße 31), im Mariendom (Herrenstraße 26) und im Rosengarten auf dem Schlossberg sind zwischen 20 und 21 Uhr je dreimal 15-minütige Konzerte zu erleben (kostenlose Zählkarten unter www.brucknerhaus.at).

Live-Stream: Die Höhepunkte unter www.brucknerhaus.at/klangwolke-livestream

Infos und Programmfolder: www.brucknerhaus.at