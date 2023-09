Heubodenparty in Unterhosen und eine geschockte Kandidatin - "Bauer sucht Frau" ist zurück

Eine Fernsehshow, die Romantik, Natur, Spannung, Erotik und eine kleine Prise Fremdschämen als Erfolgsrezept für sich verbucht hat, geht in die 20. Runde. Seit 13. September suchen Österreichs Bäuerinnen und Bauern einmal mehr ihre bessere Hälfte auf ATV.

Wenigminütige Spots, unterbrochen von einigen Werbepausen (und Vorsicht - die Sendung enthält nicht wenige Produktplatzierungen), anmoderiert von humorvoll, locker-lustigen Clips mit Moderatorin Arabella Kiesbauer, die sich selbst nie zu ernst nimmt. Treue Zuseher kennen das Konzept. Ende Mai wurden die Kandidaten bekannt gegeben und Vorstellungsvideos veröffentlicht. Über den Sommer fanden die Dreharbeiten statt. Am gestrigen Mittwoch wurde Folge 3 der Hofwochen im Fernsehen ausgestrahlt.

Der "eifrige Milchbauer" und die "heißblütige Steirerin"

Christoph aus dem Bezirk Vöcklabruck ist ein "eifrige Milchbauer". Und er liefert gleich zu beginn einen ungewollten Höhepunkt der Staffel. Die deutsche Kandidatin Mareen zeigt sich wenig vorbereitet auf ihr Vorhaben, einen österreichischen Bauer für sich zu gewinnen. "Ich verstehe einfach nicht, was du sagst, Christoph." Kurz wird ein gezwungen wirkender Hochdeutschversuch (Betonung auf "Versuch") gestartet, statt Hausruckviertler Dialekt. Der Erfolg hält sich in Grenzen. Mareen tun die Tiere leid, ihr steigen beim Stallrundgang im Kuhstall die Tränen in die Augen. Als sie die Kühe dann noch als "schmutzig" bezeichnet, ist dem Bauern anzusehen, dass Mareen noch am selben Tag die Heimreise antreten wird. Eine weite Heimreise - sie kommt aus dem 760 Kilometer entfernten Hamburg.

Die Pferdewirtin Nicole zeigt einmal mehr ihren 7 (!) geladenen Burschen, auf was sie sich bei ihrer Bewerbung eingelassen haben - es wird gedatet, geflirtet, getanzt, sich ausgezogen, Muskeln verglichen. Ein Plüsch-Eselkostüm ist auch mit im Spiel. Und viel Testosteron sowieso. Der Sender hatte vorgewarnt und die 23-Jährige gleich mit "heißblütige Steirerin" betitelt. So konnte Nicole einen Rekord für sich verbuchen - denn so viele Bewerbungen gab es noch nie. Die jüngere Schwester will helfen "die Jungs unter Kontrolle zu halten" - auch sie sei noch Single, sagt sie lächelnd in die Kamera.

Party auf dem Heuboden - nur, fehlt da nicht jemand? Nicole ist sich noch "etwas passenderes überziehen" gegangen Bild: ATV

Der 34-jährige Mike ist ein "sportliche Tiroler" - und beweist dies auch gleich mit einer Radltour auf seinen Hausberg. Julia, Selina und Tamara halten gut mit und bekommen dafür Einzeldates. So viel geballtes Lob und Bewunderung für seine strammen Wadln hat der Forstwirt wohl im Leben noch nicht bekommen. Eines ist klar, Mike wird heiß umkämpft.

Schwammerln, VW-Bus-Zwillinge und ein Outfitproblem

Der "außergewöhnliche Burgenländer" der Staffel heißt Philip, hat Dreads und wirkt auf den Zuseher sympathisch und leicht chaotisch. Er holt seine erste Kandidatin Daniella wie es sich gehört mit dem Unimog ab. Den hatte er zuvor noch vor laufender Kamera vom ärgsten Unrat befreit und abgesaugt - aber Hundehaare sind störrisch und eine Decke darüber tut`s auch. Daniella, die eine Geschlechtsumwandlung hinter sich hat und nebenbei modelt, ist begeistert von so viel herzlicher Ländlichkeit. Weniger aber von ihren Konkurrentinnen. Eine hat sich ganz den Schwammerln verschrieben, wie sie lange und mit verträumtem Blick erzählt, die andere reist verspätet, weil in Kroatien hängen geblieben, mit dem verschollenen Zwillingsexemplar von Philips VW-Bus an. Der 31-Jährige ist begeistert.

Florian, der "süße Jungwinzer" ist erst 20 Jahre alt und sucht seine Traum-Bäuerin. Nicht wenige Mädchen wollen genau diese werden, vier hat er zu sich auf den Hof eingeladen, den er mit seiner Familie bewirtschaftet. Eine Kandidatin scheint es dem jungen Winzer gleich mal nicht so angetan zu haben - denn ihr Outfit "geht gar nicht". Von Magdalenas Können an der Gitarre scheint er recht angetan zu sein. Als Gastgeschenk bekamen alle Mädchen einen kleinen Kaktus - denn "Rosen schenkt ja jeder".

Noch ist nichts entschieden und viele Bauern und eine Bäuerin starten erst in die Hofwochen. An die 4 Millionen Zuseher werden bei den sommerlichen Bildern von Geschmuse auf Decken, Waldspaziergängen und Radtouren in den Bergen ein bisschen vergessen, dass es draußen kalt und grau wird.

Die 13 Bäuerinnen und Bauern, die sich dieses Jahr beworben haben, im Schnelldurchgang

Ausgestrahlt werden die neuen Folgen jeden Mittwoch, 20:15 Uhr auf ATV - oder online auf joyn.

