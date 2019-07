Herrlich heißes Theater, dem Hitchcock nicht heilig ist

Es hatte gefühlte 40 Grad als Freitagnacht die Inszenierung von "Die 39 Stufen" vor Schloss Traun Premiere feierte. Matthias Hacker trug als Hauptdarsteller Hemd, Weste, darüber den dazugehörigen Anzug, über den er noch einen schwarzen Trenchcoat ziehen sollte. Julia Frischs Rollen verlangten nach Kostüm, Kopftuch, Strümpfen mit Haltern, sogar nach Ellenbogen langen Handschuhen und einem Pelzmantel …

Was soll man als Zuschauer, der den Luxus luftiger Kleidung genoss, dazu sagen? Zunächst einmal Danke. Es war eine bravourös gemeisterte Hitzeschlacht.

Vor allem, weil man ein Stück sah, das in der gewinnenden, von viel Gespür für Tempi geprägten Regie von Doris Happl kaum von dem schweißtreibenden Gefecht gegen die Hitze ablenkte.

Psycho, ein Kasperltheater

Wenn man Mitleid empfand, dann nicht für die Schauspieler, phasenweise vielleicht nur für den von Hacker gespielten Richard Hannay. Denn "Die 39 Stufen" basiert auf dem gleichnamigen Film von Alfred Hitchcock aus 1935.

Und auch wenn die Stoffe des britischen Horrormeisters in Hinblick auf seine Frauendarstellungen aktuell hart geprüft und kritisiert wurden, darf eines nicht vergessen werden: Es beutelt bei ihm doch immer den Mann so richtig her. Nachdem eine besondere Frau seinen Weg gekreuzt hat.

Bei Hannay sind es in Traun gleich drei. Die russische Spionin Annabella, Landwirtin Margaret und die ihm zunächst abgeneigte Pamela stürzen ihn in das Abenteuer seines gelangweilt-snobistischen Lebens, in dem er sich vom Mordverdächtigen zum Retter Englands mausern soll. Hannay wird wie im Film zum Spielball des Spionagerings "39 Stufen" – und auf sehr lustvolle Weise zu jenem des Theaters. Denn in Traun bleibt das, wofür Hitchcock bekannt ist – bedeutungsschwere Psychospiele, die durch Mark und Bein gehen – genau dort, wo es hingehört: sicher verwahrt im Film und in der Erinnerung des Zusehers. In Happls Produktion aber, eine erstmalige Kooperation zwischen Kulturpark Traun und dem Theaterspectacel Wilhering, werden Hitchcocks Form und Ästhetik zum Pool aus dem extrem gute, weil gnadenlose Überzeichnung und satirische Zitate geschöpft werden – die Duschszene aus "Psycho" (1960) und die Flugzeugverfolgung aus "Der Mann, der zuviel wusste" (1956) sind buchstäblich Kasperltheater. Herrlich!

Ein minimalistisch-raffiniertes Bühnen- und Kostümbild von Isabella Reder und die imaginäre Wand zwischen Publikum und Spielraum, die schön ungerührt durchbrochen wird, lassen Hannays Jagd nach Wahrheit von London ins schottische Hochmoor und zurück zum satten, überraschend lustigen Erlebnis werden. Hacker als spitzbübischer Hannay und Frisch als dessen drei Ladies fügen sich spielerisch vortrefflich in ihr Umfeld – und auch umgekehrt. Wobei sich die anfangs seriös-ernste Figur Hannay durchaus schneller mit noch mehr Selbstironie begegnen könnte.

Aber nichts, was Friedrich Eidenberger und Ethem Saygieder nicht aufwiegen könnten. Zu zweit schlüpfen sie in nicht weniger als 30 skurril-schräge Figuren. Zuzusehen, wie genial sie Diktion, Mimik, Haltung, Körper, Kostüme, Auf- und Abgänge und mehr schlichten, brachte einen fast noch mehr ins Schwitzen als die gesamte Sommerpremiere.

Fazit: Theater, das es so in Traun nächsten Sommer wieder braucht

Weiters am: 1., 2., 3., 7., 8., 9. und 10. 8., je 20 Uhr, Karten: Tel. 07229 / 62032, kulturpark.at

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at